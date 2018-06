Verhofstadt: su riforma asilo adire Corte Ue contro Consiglio

Strasburgo, 12 giu. - Il capogruppo dei Liberaldemocratici al Parlamento europeo (Alde), l'ex premier belga Guy Verhofstadt, ha proposto oggi a Strasburgo di adire la Corte europea di Giustizia contro il Consiglio Ue, per l'incapacità dimostrata dai governi degli Stati membri di decidere la riforma del Regolamento di Dublino sul sistema di asilo comune.

Parlando durante la plenaria del Parlamento europeo, e rivolgendosi al ministro bulgaro Monika Panayotova, che rappresentava in aula la presidenza di turno del Consiglio Ue, Verhofstadt ha accusato tutti gli Stati membri, e in particolare i loro leader riuniti nel Consiglio europeo, di avere "la responsabilità collettiva" per la tragedia della crisi dei migranti nel Mediterraneo e per la vicenda della nave "Aquarius".

"E' colpa loro se non hanno ancora assunto una posizione sulla riforma del sistema di Dublino, due anni dopo la presentazione della proposta da parte della Commissione europea", ha detto il capogruppo dell'Alde, che poi ha chiesto a Panayotova: "Quando il Consiglio europeo si assumerà la propria responsabilità? Quando? Non era questa la ragione per cui abbiamo creato il Consiglio europeo, come una istituzione ufficiale dell'Unione europea, al fine di assumersi la responsabilità, di guidare l'Unione?".

E rivolto al presidente dell'Europarlamento, Antonio Tajani, Verhofstadt ha aggiunto: "Le dico signor Tajani, che se il Consiglio ancora una volta, alla sua prossima riunione" fallisce" e non prende una decisione su Dublino, "secondo me dovremmo seriamente prendere in considerazione l'idea di non invitare Donald Tusk (il presidente del Consiglio europeo, ndr) alla prossima sessione plenaria e di andare invece in Corte di Giustizia, invocando l'articolo 265 del Trattato" contro il Consiglio Ue, "per non aver agito", ha concluso.