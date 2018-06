Aquarius, Macron: da Italia "cinismo" e "irresponsabilità" -3

Parigi, 12 giu. - "La Francia sta facendo la sua parte, ma quello che è inaccettabile è il comportamento e la strumentalizzazione politica che ne è stata fatta dal governo italiano", ha aggiunto il portavoce del governo francese davanti alla stampa. "La Francia non è rimasta inerme nelle ultime 24 ore", ha proseguito, riferendo di colloqui avuti oggi da Macron con "le autorità maltesi, spagnole e italiane" e rispondendo così alla sinistra francese che oggi ha denunciato il "silenzio colpevole" di Parigi sulla vicenda.

"Abbiamo bisogno di una risposta europea" su questa questione, che sarà discussa al Consiglio europeo del 28 e 29 giugno, quando Francia e Germania presenteranno insieme una "proposta ambiziosa", in particolare sul finanziamento della polizia di frontiera Frontex, ha continuato Griveaux. "Non si può creare un precedente che consenta a un paese europeo di scaricare sugli altri paesi europei. Dobbiamo dare prova di solidarietà, che l'Italia non ha fatto", ha aggiunto. "Quando si lascia (l'Aquarius) avvicinarsi" e poi si rifiuta l'accoglienza, "io vedo una forma di cinismo", ha rimarcato il portavoce.

Un portavoce del partito di Macron, En Marche, ha bollato oggi come "vomitevole" la condotta del governo italiano. "La linea del governo italiano è vomitevole - ha detto Gabriel Attal alla tv Public Senat - è inaccettabile fare politica con le vite umane, come sta accadendo in questo momento. Sono il portavoce del partito, non del governo, ma non posso immaginare che la Francia non abbia un ruolo nel trovare una soluzione umanitaria per questa nave".