Roma, 12 giu. - "Non siamo soli, c'è una responsabilità da condividere e sono contento che dopo anni di silenzio il governo abbia alzato la testa. Ora conto di andare in Libia entro la fine del mese, questa situazione va risolta direttamente nel continente africano". Lo scrive in un tweet il ministro dell'Interno, matteo Salvini.