Toninelli: business migranti finito, aspettiamo segnale da Ue

Roma, 12 giu. -"L'Italia si fa carico di tutte le operazioni di salvataggio e, a norma di un regolamento sbagliatissimo di Dublino, di tutte le pratiche successive. Ringraziamo Sanchez, aspettiamo un segnale da Francia e da tutta Europa, perchè sulle spalle dell'Italia, con risorse umane e finanziarie, grava un probema che non è solo nostro ma europeo". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli (M5s) - in collegamento con TgCom24 - che ha rivendicato: "Il business dell'immigrazione con questo governo è finito".

Quanto alle tensioni presunte nel governo e negli stelli Cinque Stele per la linea seguita sul caso Aquarius, Toninelli smentisce: "Lascio ai retroscenisti la creazione di dialoghi... C'è stata operatività immediata nella gestione dei richiedenti asilo che sono stati tutti salvati e assistiti. Da italiano ringrazio ,e credo tutti gli europei dovrebbero farlo, la Capitaneria italiana che ha salvato le vite di tutti i richiedenti asilo. Sono stati salvati e assistiti e abbiamo fatto quello che il diritto del mare ci consente di fare, chiedere al porto più vicino che era Malta. Non ci ha rispsoto ma ci ha risposto poco dopo la Spagna". E sulle spaccature nel M5s, con il caso del sindaco Nogarin che ha dovuto rimuovere un post su Facebook in cui offriva l'approdo di Livorno all'Aquarius, dice: "Sono talmente impegnato che di rispondere all'aria fritta non ho tempo e voglia. Ringrazio i sindaci italiani che hanno dato disponibilità. Sono le istituzioni più vicine ai cittadini, ma io al governo ho un altro piano istituzionale".