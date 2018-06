Migranti, Bono-Bertola (M5S): parole Chiamparino surreali

Torino, 12 giu. - "Chiamparino prima di impartire lezioncine di democrazia si occupi di ospedali, di liste d'attesa e delle frane che stanno devastando il Piemonte. Sulla vicenda Aquarius vorrebbe insegnare la democrazia, ma le sue parole suonano come surreali". Così Davide Bono e Giorgio Bertola, consiglieri regionali del Piemont del M5S.

"Soprattutto se pronunciate da un politico di professione dal lontano 1975 e appartenente proprio a quello schieramento che non ha risolto nulla sul fronte della corretta gestione dei flussi migratori e dei rapporti europei. A Torino come a Roma e nel resto del Paese" hanno aggiunto i due esponenti pentastellati.

"Chiamparino, probabilmente in vista delle prossime elezioni regionali, dove ha deciso di ripresentarsi alla tenera età di 71 anni, rispolvera il classico pietismo della sinistra radical chic - hanno concluso Bono e Bertola - Ora il Governo sta finalmente difendendo l'interesse nazionale e facendo sentire la voce dell'Italia in Europa, obiettivi clamorosamente falliti dai colleghi di partito di Chiamparino. Se ne faccia una ragione prima di partecipare a manifestazioni in cui si utilizza impropriamente il termine 'fascismo'".