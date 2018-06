Bizzotto (Lega): sui migranti vomitevole è la Francia non Salvini

Roma, 12 giu. - "Sull'immigrazione vomitevole è la posizione della Francia di Macron, non quella del ministro Salvini. Il portavoce di 'En Marche' pensi al suo Governo e si sciacqui la bocca prima di parlare dell'Italia e di Salvini. Giusto per rinfrescare la memoria al ciarlatano francese: loro fanno quotidianamente respingimenti alla frontiera, nei mesi scorsi hanno persino invaso il territorio italiano per perquisire degli immigrati in aperta violazione delle leggi e della sovranità italiana, e a marzo hanno respinto alla frontiera una giovane immigrata incinta e malata di tumore che è morta pochi giorni dopo il parto in Italia. Mi sembra evidente che sono loro a fare schifo e ad essere disumani, non l`Italia e non Salvini". Lo dichiara il capogruppo della Lega al Parlamento Europeo Mara Bizzotto in replica a Gabriel Attal, portavoce del partito del presidente Macron 'En Marche'.

"La Francia respinge, Malta non fa attraccare nessuna nave con immigrati, la Spagna che oggi accusa l`Italia di fantomatici reati penali è quella che sparava agli immigrati e che tiene in carcere i prigionieri politici che chiedono l`indipendenza della Catalogna: e questi si permettono di fare la morale all`Italia e al ministro Salvini?", chiede l`eurodeputata Bizzotto. "Non solo è finita la pacchia per gli immigrati clandestini falsi profughi, ma la pacchia è strafinita per chi, in giro per l`Europa, pensava di continuare a prendere a schiaffi l`Italia e gli italiani", conclude.