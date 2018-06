Fico: Stato assicurerà a giustizia responsabili morte Duccio Dini

Roma, 12 giu. - "La scomparsa di Duccio Dini è una tragedia che spezza il cuore: ai suoi genitori va tutta la mia vicinanza, con l`impegno che lo Stato deve prendersi ad assicurare alla giustizia i responsabili della sua morte". E' quanto scrive il presidente della Camera, Roberto Fico, in un post sulla sua pagina Facebook.

"È successo tutto domenica mattina, quando durante un inseguimento fra due auto a folle velocità lo scooter su cui viaggiava è stato tamponato. Rispettare le regole, rispettare la vita umana. Questi sono due punti su cui non si può transigere, mai - conclude Fico -. Adesso è il momento del dolore e del lutto, ma deve anche ricordarci i principi cui essere sempre saldi per far sì che la nostra sia una comunità davvero compatta, coesa e solidale".