Migranti, Pagano (Lega): "En Marche? Per anni tutti finti tonti"

Roma, 12 giu. - "Il partito di Macron attacca il governo italiano, definendo 'vomitevole' la decisione di bloccare l'accesso ai nostri porti della nave Ong Aquarius, decisione che salvaguarda comunque le condizioni di salute dei migranti. Parliamo di quello stesso Macron che si è contraddistinto in questi mesi per i respingimenti di migliaia di immigrati sul confine a Ventimiglia. In quel caso nessuna indignazione da parte di En Marche. Per tutto questo tempo hanno fatto i finti tonti, ora grazie al nuovo governo italiano si sono svegliati tutti. Pensassero quindi a guardare in casa propria. L'unica cosa che mi sento di dire è che con Salvini e la Lega al governo la pacchia è finita anche in Europa". Così il deputato della Lega Alessandro Pagano.