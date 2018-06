Saltamartini (Lega): grazie a Salvini business trafficanti è finito

Roma, 12 giu. - "La festa per i trafficanti di esseri umani e il business dell'accoglienza è finita. Se non fosse stato per il ministro Salvini, sarebbe andato in scena il solito copione: l'Italia travolta per l'ennesima volta da un'ondata migratoria e il resto d'Europa girato ipocritamente dall'altra parte. Oggi, invece, sermoni indignati, insulti e affermazioni inaccettabili degne di quelle sinistra radical chic finto buonista. Vuol dire che il Ministro Salvini ha imboccato la strada giusta ridando forza all'Italia nel contesto europeo e difendendo l'interesse della nostra nazione". Lo dichiara la deputata della Lega Barbara Saltamartini.