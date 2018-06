Roma, 12 giu. - "Migrare non è un diritto, accogliere non è un dovere. Le organizzazioni non governative devono tener conto della volontà degli stati. Ha fatto bene Matteo Salvini a minacciare la chiusura dei porti. Questo non risolve il problema ma lo pone. Ora gli stati europei devono decidere in che misura farsi carico di un problema che fino ad oggi è ricaduto sulla sola Italia". Lo dichiara Andrea Cangini, senatore di Forza Italia, intervenendo ai Tg Rai.