Meloni: anche a Firenze FdI sempre al fianco degli italiani

Roma, 12 giu. - "Noi saremo sempre a fianco degli italiani per combattere l'abusivismo e l'illegalità: tolleranza zero contro chi delinque e fuori dall'Italia chi non rispetta le nostre regole. Basta zone franche". È quanto scrive su Facebook il presidente di Fratelli d`Italia, Giorgia Meloni, con "il pensiero alla famiglia di Duccio, il giovane di 29 anni che a Firenze è stato ucciso a causa di un folle inseguimento tra auto guidate da rom del vicino campo del Poderaccio. Grazie agli esponenti locali di Fratelli d`Italia, che da anni denunciano il lassismo della sinistra e chiedono risposte su degrado e sicurezza: ieri sera hanno saputo gestire momenti molto critici nati dal corteo sceso in piazza per ricordare il ragazzo scomparso".