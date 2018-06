Bernini: emergenza migranti prosegue, la affronti la Ue

Roma, 12 giu. - "Risolta la questione della nave Acquarius che approderà a Valencia, rimane aperta l'emergenza migranti nel Mediterraneo, in particolare per i riflessi che essa ha sull'Italia. L'imminente arrivo nel porto di Catania di un mezzo della Guardia Costiera con ben 937 persone e due cadaveri a bordo è la riprova che l'emergenza non si è arrestata e che proseguirà nei prossimi giorni. Auspichiamo che la giusta presa di posizione del ministro Salvini possa smuovere le acque stagnanti dell'Ue che deve affrontare fino in fondo la grave problematica e risolverla con una decisione politica corale di tutti gli Stati membri, a cominciare dalla riforma del Trattato di Dublino, di cui si è già occupato il Parlamento europeo". Lo dichiara Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato.

"È infatti impensabile - prosegue Bernini - che l'emergenza sia gestita solo dall'Italia che di volta in volta deve pietire l'aiuto di qualche Stato disposto a accogliere i migranti. Crediamo di buonsenso la proposta ribadita oggi da ultimo da Manfred Weber di realizzare degli hotspot in Tunisia e Libia per separare i migranti economici dai richiedenti asilo recependo una storica proposta del presidente Berlusconi e di forza Italia. In questo contesto si dovrà monitorare con determinazione il ruolo delle Ong nel Mediterraneo e a quale legislazione esse debbano attenersi".