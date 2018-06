Aquarius, Macron: da Italia "cinismo" e "irresponsabilità" -2

Parigi, 12 giu. - Il portavoce del governo francese, Benjamin Griveaux, ha detto che oggi Macron ha denunciato in Consiglio dei ministri "il cinismo e l'irresponsabilirà del governo italiano" che ha chiuso i suoi porti alla nave Aquarius.

Il presidente "ha ricordato il diritto del mare" che afferma "che in caso di pericolo è la costa più vicina che si assume la responsabilità dell'accoglienza". "Se una barca avesse la Francia come costa più vicina, potrebbe attraccare" in Francia "nel rispetto del diritto internazionale", ha aggiunto Macron, che ha poi elogiato il coraggio della Spagna per la sua decisione di accogliere la nave Aquarius, secondo il portavoce.