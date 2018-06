Weber: riforma Dublino su asilo in Ue si può fare a maggioranza

Strasburgo, 12 giu. - Il capogruppo del Ppe al Parlamento europeo, Manfred Weber, ha ricordato oggi a Strasburgo, rispondendo ai giornalisti durante una conferenza stampa, che la riforma del regolamento di Dublino sul sistema comune Ue dell'asilo può essere decisa dal Consiglio dei ministri dell'Interno dei Ventotto anche a maggioranza qualificata, e non necessariamente all'unanimità, come si è tentato di fare finora, senza successo.

Riguardo alla crisi migratoria ha detto Weber, "abbiamo bisogno di trovare una soluzione, i cittadini se lo aspettano" dalle istituzioni Ue, e questo è tanto più importante mentre si avvicinano le elezioni europee dell'anno prossimo. E in particolare, riguardo al problema della politica comune dell'asilo, "una soluzione è possibile, è raggiungibile, e chiediamo a tutti di essere costruttivi", ha aggiunto il capogruppo del Ppe.

"La base giuridica attuale, il Trattato Ue di Lisbona, ci permette di agire ora, non c'è dubbio su questo. Io auspicherei ('I would wish', ndr) un decisione unanime in Consiglio Ue, ma se non funziona, il Trattato di Lisbona ci dà la possibilità di agire", decidendo a maggioranza qualificata, "e tutti sono tenuti a rispettare le disposizioni del Trattato. Dal punto di vista giuridico questo è chiaro", ha concluso Weber.

In effetti, l'articolo 78 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio, "deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria", adottino "le misure relative a un sistema europeo comune di asilo". E nella procedura legislativa ordinaria le decisioni del Consiglio Ue sono prese a maggioranza qualificata.