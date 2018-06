Migranti, Palazzotto: 629 persone ostaggio stupidità governo

Roma, 12 giu. - "Le 629 persone a bordo di nave Aquarius sono ostaggio della stupidità del Governo Italiano. La prova di forza voluta da Salvini non risolve nessuno dei problemi con l'Europa ma li scarica sulla pelle di persone già provate da un viaggio stremante. Per loro l`odissea non è finita. Li attendono ancora quattro giorni di navigazione. Quattro giorni in cui tra l'altro ci sarà una nave in meno a salvare vite umane nel mediterraneo. Proprio una bella vittoria". Lo afferma il deputato di LeU Erasmo Palazzotto.