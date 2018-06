Morani: Salvini un bullo politico senza strategia su migranti

Roma, 12 giu. - "Evidentemente il ministro degli interni non ha niente di meglio da fare che mettersi a fare dei post su Facebook su una deputata di opposizione che esercita il suo diritto di critica. C'è da preoccuparsi per il livello di impegno di questo ministro in un momento in cui cerca di distrarre l`opinione pubblica dal suo fallimento, con dei mezzi che lo qualificano per quello che è, ovvero un bullo politico". Lo ha detto Alessia Morani, deputata del Pd che ieri era stata oggetto di un post sui social di Matteo Salvini.

Ospite di Radio Cusano Campus, Morani ha sottolineato che sul fronte immigrazione "è evidente che non c`è nessuna emergenza perché i dati del Viminale parlano chiaro, gli sbarchi sono diminuiti dell`80% grazie alle politiche di Minniti. Per pura speculazione elettorale, a urne aperte, Salvini ha creato questo caso dell`Aquarius facendone un`assicurazione politica sulle spalle di donne, bambini, di tanti disperati che sta facendo vagare da giorni in mezzo al mare senza una ragione oggettiva. Il respingimento dell'Aquarius è solo uno spot elettorale per Salvini, il che non dà nessuna prospettiva e nessuna soluzione rispetto ad un problema che vedrà impegnata l'Italia e gli altri Paesi del Mediterraneo per tutta l'estate. Quindi in questo respingimento c'è il manifestarsi dell'incapacità e dell'inadeguatezza del ministro dell'Interno. Minniti aveva saputo trovare soluzioni concrete alla gestione dei flussi migratori. Salvini non ha una strategia politica a lungo termine".

Sul governo M5s-Lega, l'opinione di Morani è che "Salvini è il vero capo di questo esecutivo. Mi pare che il M5S sia totalmente subordinato alle politiche di destra di Salvini. Fino a qualche giorno fa ero convinta che nel M5s ci fosse un'anima di sinistra, legata alle politiche di solidarietà e di accoglienza, alla cui testa ho sempre immaginato Fico. Evidentemente questa politica di sinistra non esiste o semplicemente è diventata afona, subalterna alle politiche di ultradestra di Salvini. È evidente la mancanza di autonomia di questo premier che prima di poter dire qualcosa deve sentire i suoi vice, anche se oramai la guida del governo è a trazione leghista".