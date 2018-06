Fontana (Fi): ok taser a Polizia ma consentire uso anche a civili

Roma, 12 giu. - "Accogliamo positivamente la notizia che le nostre Forze di polizia saranno dotate della pistola elettrica. Per arrivare a questo punto ci sono però voluti molti anni, e molte vittime, da quando su iniziativa mia e di Forza Italia la sperimentazione del taser è stata inserita nel cosiddetto decreto stadi. Il caso di Genova, in cui due poliziotti sono rimasti feriti ed un ragazzo è morto, è solo l`ultimo in ordine di tempo, quindi ci auguriamo che i pregiudizi ideologici di certa sinistra e i meandri della burocrazia non rappresentino più un ostacolo e che l`annuncio di oggi sia un passo concreto verso la dotazione". Lo afferma in una nota Gregorio Fontana, deputato di Forza Italia, commentando l'annuncio del capo della Polizia. E Fontana rilancia: "Il taser è un vero e proprio salvavita e per questo in Parlamento stiamo valutando un'azione legislativa per consentirne l'utilizzo anche ai civili. Potrebbe infatti essere un valido ed efficace strumento, meno pericoloso delle armi da fuoco, per una legittima difesa dei cittadini nelle proprie case".