Ue, deputati euriopei approvano nuove norme di sicurezza su droni -3

12 giu. - Sulla base di questi principi fondamentali, la Commissione europea ha il compito di elaborare norme più dettagliate a livello UE, quali i limiti massimi di altitudine e di distanza per il volo dei droni, e di stabilire quali operazioni e quali tipi di droni dovrebbero essere certificati in base al rischio che comportano. Le norme determineranno inoltre quali operatori dovranno seguire una formazione supplementare ed essere registrati e quali droni dovranno essere dotati di dispositivi supplementari di sicurezza.

Oltre a stabilire le regole comunitarie sui droni, le modifiche approvate aggiornano la legislazione Ue sulla sicurezza aerea, al fine di mantenere l`alto livello esistente nell`Ue, con norme più adatte all`aumento del traffico aereo previsto nei prossimi decenni. Sarà rafforzata la cooperazione tra l'Agenzia dell'Ue per la sicurezza aerea (AESA) e le autorità nazionali per quanto riguarda la valutazione dei rischi in relazione al sorvolo delle zone di conflitto. Inoltre, la Commissione sarà incaricata di elaborare norme per ottenere in tempo reale i dati dai registratori di volo ("scatola nera") in caso di emergenza di un aeromobile, così da accelerare gli interventi di emergenza.