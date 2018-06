Ue, deputati euriopei approvano nuove norme di sicurezza su droni

Roma, 12 giu. - I deputati europei hanno approvato in via definitiva nuove norme Ue per garantire un uso sicuro dei droni e aggiornare le norme sulla sicurezza aerea. I deputati, si legge in una nota, hanno dato oggi il via libera definitivo all`accordo raggiunto, nel novembre 2017, tra i negoziatori del Consiglio e del Parlamento su regole Ue per i droni e gli operatori di droni, al fine di garantire un livello comune di sicurezza e contribuire allo sviluppo di prodotti e servizi.

L`accordo provvisorio è stato approvato con 558 voti favorevoli, 71 contrari e 48 astensioni. Le norme dovranno ora essere formalmente approvate dai ministri dell'Ue, prima che la legislazione possa entrare in vigore.

Attualmente, la maggior parte dei droni è soggetta a differenti norme nazionali, il che può ostacolare lo sviluppo del mercato.(Segue)