Aquarius, sinistra francese denuncia "silenzio colpevole" di Parigi -2

Parigi, 12 giu. - Da parte sua il segretario del Partito socialista, Olivier Faure, ha detto di aver visto nella "Spagna di Sanchez l'onore dell'Europa", mentre il senatore socialista Rachid Temal ha fatto notare al ministro Loiseau che il premier spagnolo "non ha aspettato una richiesta, ha fatto la scelta di umanità". "A meno di non voler cambiare la geografia del Mediterraneo, tra la Sicilia e la Spagna c'è la costa francese ... la sua risposta è solo scandalosa e vomitevole!", ha aggiunto in un tweet.

Per il deputato socialista Luc Carvounas, "il silenzio della Francia è colpevole", ha twittato. In parlamento, anche i deputati comunisti hanno denunciato il "silenzio estremamente colpevole del governo e del presidente Macron". Una loro portavoce, Elsa Faucillon, ha espresso in conferenza stampa "l'indignazione, la rabbia" del proprio gruppo e il suo "desiderio di urlare di fronte a ciò che sta accadendo". Il governo "cerca di spiegarci la sua compassione", ma "diventa ridicolo quando le parole sono così lontane dalle azioni", ha aggiunto.