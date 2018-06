Aquarius, sinistra francese denuncia "silenzio colpevole" di Parigi

Parigi, 12 giu. - La sinistra francese ha denunciato il "silenzio colpevole" di Parigi sulla situazione della nave Aquarius, bloccata nel Mar Mediterraneo con a bordo 629 migranti dopo la decisione dell'Italia di chiudere i porti e diretta in Spagna.

"È a Napoli, in Spagna, in Corsica, ma non all'Eliseo e a Matignon, né a Bruxelles, che si parla e si prendono decisioni di semplice umanità sull'Aquarius. Una lezione per la Francia e l'Unione europea", ha scritto su Twitter la deputata di France Insoumise, Clementine Autain.

Il segretario di Stato del ministero per l'Europa e gli Affari Esteri, Jean-Baptiste Lemoyne, ha difeso oggi l'azione di Parigi che, a suo giudizio, "agisce" e "non è inerte" sulla questione migratoria. "Non abbiamo ricevuto una richiesta dall'ong SOS Méditerranée per una semplice ragione, cioè che per arrivare in Francia ci sono diversi giorni di mare, in un mare che non è buono, con passeggeri che non sono in buone condizioni di salute", ha detto invece il ministro per gli Affari europei, Nathalie Loiseau. (Segue)