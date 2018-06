Aquarius, Verdi presentano esposto a pm Roma contro ministro Salvini

Roma, 12 giu. - Un esposto contro la decisione del ministro degli Interni, Matteo Salvini, di chiudere i porti italiani per la nave Aquarius è stato depositato oggi in procura a Roma da Gianfranco Mascia dei Verdi.

Nel documento - secondo quanto spiegato - si chiede ai pm di piazzale Clodio di verificare se "il rifiuto di autorizzare l'attracco dei porti italiani della nave con a bordo oltre 600 immigrati, sia in violazione della Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo siglata ad Amburgo nel 1979 e ratificata dall'Italia con la legge 147 del 1989. Una convenzione - è detto ancora nell'esposto - che fissa l'obbligo di soccorso in mare a chi sia in pericolo di vitae quello del suo trasferimento in luogo più sicuro".