Oim: bloccare navi non dissuaderà migranti, Ue riveda Dublino

Roma, 12 giu. - "Tenere in mare le persone soccorse non servirà a dissuadere altri migranti dalla traversata verso l'Europa" e non può essere una "risposta alle sfide migratorie": è quanto ha detto oggi il direttore generale dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), William Lacy Swing, commentando con favore la decisione della Spagna di accogliere gli oltre 600 migranti a bordo della nave Aquarius dopo la decisione dell'Italia di chiudere i propri porti.

In un comunicato, Swing ha quindi sollecitato "tutti gli Stati membri dell'Unione europea a fare di più per sostenere gli Stati in prima linea" e l'Unione europea a "riconsiderare una revisione del regolamento di Dublino, basata sulla proposta avanzata dall'europarlamento, per raggiungere un accordo in sede di Consiglio che garantisca solidarierà tra gli Stati membri nel pieno rispetto di quanto previsto dai Trattati".

"Fermare una o più navi nel Mar Mediterraneo non è la risposta alle sfide migratorie dell'Europa - ha concluso - serve un approccio più globale per la gestione delle migrazione, che metta insieme opportunità per movimenti sicuri e ordinati, gestione umana dei confini e contrasto al traffico dei migranti".