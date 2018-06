Governo, vertice a palazzo Chigi Conte-Salvini-Di Maio

Roma, 12 giu. - "E' importante la delega alle telecomunicazioni, che ho deciso di tenere". Il vicepremier e leader M5S Luigi Di Maio in un post pubblicato oggi sul blog delle stelle racconta ai suoi simpatizzanti l'esito della trattativa conclusa ieri sulla crisi aziendale di Tim e ribadisce che intende gestire lui i temi che riguardano le tlc.

Intanto in mattinata dopo un vertice con i ministri economici Di Maio è rimasto a palazzo Chigi con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a cui si è aggiunto poco dopo il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini. Il governo deve infatti trovare la quadra sulle deleghe, i sottosegretari e i viceministri in vista di un cdm che potrebbe tenersi in settimana. Domani inoltre la Camera dei deputati procederà all'elezione di un vicepresidente e di un questore, posti lasciati liberi dai ministri Fontana (Lega) e Fraccaro (M5S).