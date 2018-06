Fi, Napoli: senza centro forte centrodestra è altra cosa

Roma, 12 giu. - "Il rilancio di Forza Italia descritto dal presidente Berlusconi è il presupposto per restituire al centrodestra lo smalto degli anni passati ma soprattutto per metterlo in condizione di affrontare le sfide future. Senza un centro forte e riconoscibile, distinto ma non distante dalla destra, è tutto lo schieramento di centrodestra a trovarsi in sofferenza. Forza Italia deve ritrovare la forza attrattiva sull'elettorato moderato, europeista e liberale che avrà sempre difficoltà a riconoscersi in Salvini o in Meloni, partiti che interpretano altre istanze ugualmente avvertite nella nostra alleanza, senza dubbio legittime ma anche molto diverse e insufficienti da sole per accreditare una strategia politica europea". Lo dichiara in una nota Osvaldo Napoli, del direttivo di Forza Italia alla Camera.

"Perché questo è il vero punto dirimente: in Italia c'è una larga maggioranza che crede nell'Europa e non è disposta per nessuna ragione a rinunciare all'euro. Lo hanno capito i nostri amici e alleati, le cui posizioni sovraniste vanno sfumando a mano a mano che si avvicina il confronto con la realtà e la complessità dei problemi. Forza Italia ha avuto, e deve tornare ad avere il ruolo di mastice politico in un centrodestra che vada oltre la compiaciuta rappresentazione di se stesso per farsi interprete genuino e autentico del sentimento maggioritario nel Paese. Senza un forte centro il centrodestra è un'altra cosa: potrebbe incrementare i consensi dei singoli partiti, cosa consentita dal sistema proporzionale, ma mai potrebbe dare voce alla maggioranza degli italiani", conclude.