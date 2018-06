Fico: mia presidenza Camera legata a legge per acqua pubblica

Napoli, 12 giu. - "Quello dell'acqua come bene pubblico è un tema, un percorso, che non ho mai abbandonato. Lego la riuscita della mia presidenza della Camera dei Deputati all'approvazione della legge nazionale sull'acqua pubblica". Così Roberto Fico, che oggi a Napoli, su invito dell'Ateneo Federico II, ha preso parte a un dibattito sul tema dell'acqua e dei beni comuni. L'incontro è stata l'occasione per il presidente di Montecitorio di ricordare il suo impegno politico di oltre dieci anni fa: "Mi sento fortemente legato al tema dell'acqua pubblica soprattutto perché ricordo quando, nel 2005, raccoglievo le firme vicino alla fontana del Carciofo (storicamente situata in piazza San Ferdinando, vicinissima a Palazzo Reale, poi spostata in via Medina, ndr)" con una campagna che diceva "l'acqua di questa fontana deve restare pubblica".

"C'era - aggiunge Fico - una rete fortissima a Napoli che si occupava di beni comuni e io mi muovevo in quella rete, in meetup". Il presidente della Camera richiama poi l'esito del referendum del 2011 sottolineando: "Gli italiani hanno già scelto e le istituzioni democratiche devono rispettare questa scelta e approvare la legge", in caso contrario andrebbero "contro il volere del popolo italiano". Allora la vittoria del referendum "deve diventare legge parlamentare" perché prevalga "un concetto culturale fondamentale" che sia il segno "della direzione che vogliamo dare al Paese" sulla base del principio per il quale "i beni comuni appartengono a tutti noi e non se ne può fare profitto".

Fico annuncia poi di voler "fare alla Camera una rinione grande con i comitati, con chi si sta occupando ancora di acqua pubblica, per comprendere e valutare lo stato dell'arte". Un incontro, spiega, che permetterà di portare in seno all'Assemblea legislativa nazionale un tema inserito nel contratto di governo. "Siamo tutti parte, tutti piccoli pezzetti dello Stato. La Camera deve essere aperta a tutti i cittadini. Deve esserci un'umanizzazione delle Istituzioni. Bisogna ristabilire le priorità, i valori, i principi per creare un nuovo umanesimo. Noi siamo in una società che attraversa una fase di di transizione. Dobbiamo comprenderlo con un ragionamento collettivo per capire quale strada il Paese deve prendere".