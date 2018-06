Migranti, Chiamparino: Europa apra corridoi umanitari

Torino, 12 giu. - "L'Europa organizzi corridoi umanitari. Il problema va affrontato in maniera strutturale". Così il presidente della regione Piemonte, Sergio Chiamparino, in vista della manifestazione oggi a Torino, davanti alla prefettura, contro la decisione del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, di chiudere i porti, organizzata dal Coordinamento Mai piu' fascismi, a cui ha aderito la Cgil.

"Lo slogan `Aprite i porti' è insufficiente. Mi va bene se dietro c'è una proposta politica organizzata, ma se è solo un appello fine a se stesso per dire `venite qui, poi ci arrangiamo' non mi va bene" ha messo in chiaro Chiamparino.

"Salvini, il cui linguaggio e' altamente diseducativo, ha colto un punto critico, Malta ha le sue responsabilità, ma non si può pensare di gestire il tema a colpi di braccio di ferro e non basta pensare che il problema dell'immigrazione vada spostato da un'altra parte. Spostare il problema da Pozzallo a Valencia non e' la strada giusta. Il problema va affrontato in maniera strutturale. Temo però che il governo non ne sia capace" ha attaccato Chiamparino.