Camera: domani Giornata conclusiva Festival sviluppo sostenibile

Roma, 12 giu. - Domani, mercoledì 13 giugno, alle ore 10,30, presso l'Aula del Palazzo dei Gruppi parlamentari si svolge la Giornata conclusiva del Festival per lo sviluppo sostenibile. Indirizzo di saluto del Presidente della Camera, Roberto Fico. Introduzione di Pierluigi Stefanini, Presidente Asvis. I risultati del Festival 2018 vengono illustrati da Enrico Giovannini, portavoce Asvis. Intervento del Vicepresidente del Consiglio, Ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro e delle Politiche sociali, Luigi Di Maio. Segue una tavola rotonda moderata da Lucia Annunziata, con interventi dei deputati Alberto Bagnai, Renato Brunetta, Graziano Delrio, Lorenzo Fioramonti, Rossella Muroni. L'appuntamento, promosso dall'Asvis - Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile - viene trasmesso in diretta webtv.