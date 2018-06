Tajani: ripartire da proposta Europarlamento per riforma Dublino

Strasburgo, 12 giu. - La vicenda dell'"Aquarius" mette in luce il fallimento dell'attuale regolamento di Dublino sul sistema comunitario dell'asilo, la cui riforma è bloccata in Consiglio Ue, e la necessità di ripartire dalla proposta approvata a larga maggioranza dal Parlamento europeo, che risolverebbe i problemi di malfunzionamento del sistema. Lo ha sottolineato, fra gli altri, il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, durante la plenaria dell'Assemblea oggi a Strasburgo.

"Ricordo al Consiglio che il Parlamento europeo da mesi ha approvato una proposta di riforma di Dublino. Dopo i risultati dell'ultimo Consiglio Affari interni, credo sia giusto esaminare attentamente il testo approvato da uno dei colegislatori europei. Sottolineo l'importanza di esaminare come testo base quello del Parlamento europeo, che coniuga fermezza e solidarietà", ha detto Tajani.

"Lancio un appello al Consiglio - ha concluso il presidente dell'Europarlamento - affinché non venga sottovalutata o ignorata la proposta seria che ha avuto grande consenso nell'Aula per la riforma del sistema di Dublino".

Un tentativo di compromesso della presidenza di turno bulgara per la riforma di Dublino è bloccata in Consiglio da una doppia opposizione: da parte dei paesi dell'Europa centro orientale contrari a qualunque modifica del sistema attuale, che nega la solidarietà europea e lascia tutta la responsabilità al paese di primo approdo dei richiedenti asilo, e da parte dell'Italia e di altri paesi mediterranei in prima linea sulle rotte dei flussi migratori, che considerano del tutto inadeguata la proposta. La posizione dell'Europarlamento prevede invece un vero e proprio sistema comunitario dell'asilo, con quote di redistribuzione automatiche dei richiedenti asilo in tutti gli Stati membri, indipendentemente dal paese di primo arrivo.