Siria, Romani: dono porte a museo Damasco gesto distensivo

Roma, 12 giu. - "Mantenere buoni rapporti con la Siria, di cui l'Italia è stata il primo partner commerciale fino al 2011, data di inizio della guerra civile, è importante. Tenere buone relazioni è possibile in vari modi, e quella della donazione di due porte bizantine, di inestimabile valore artistico, che saranno riconsegnate a fine mese al Museo di Arte Antica di Damasco, è un gesto che va in questa direzione. Domani al Senato, nella sala Nassiriya, alle 12, presenteremo l'evento insieme con Radwan Khawatmi, del board della Aga Khan Foundation, che ha comprato le porte da una famiglia italiana". Lo dichiara Paolo Romani, senatore di Forza Italia.

"Questa presentazione è propedeutica alla missione che faremo in Siria a inizio luglio per consegnare le due porte e per una visita nel Paese. Mentre in Siria la fanno da padrone le bombe e i cannoni, mentre i massacri compiuti dall'estremismo islamico non sono stati del tutto fermati, questo evento è un piccolo contributo di positività, di distensione che vogliamo sottolineare", conclude.