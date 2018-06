Msf: Stati Europei diano priorità alla vita delle persone

Roma, 12 giu. - "Chiediamo agli Stati Europei di dare priorità alla vita delle persone". Così su Twitter Medice senza frontiere, che tiene costantemente aggioranato il quadro della situzione sulla nave #Aquarius, che oggi ha ricevuto rifornimenti di cibo coordinati dalle autorità di soccorso italiane. Qualche ora fa, quanto non era ancora deciso il destino della nave, Msf aveva twittato: "crescono ansia e disperazione a bordo della nave #Aquarius. Abbiamo informato tutti sulla situazione attuale. Un uomo ha minacciato di buttarsi in mare, dicendo di aver paura di essere riportato in #Libia".

Per Msf il piano di trasferire i migranti su navi mercantili italine e poi portarli in Spagna non è una soluzione: "questo piano comporterebbe altri 4 giorni di viaggio in mare per persone già esauste. Opzione migliore sarebbe quella di sbarcare le persone nel #portosicuro più vicino, per essere trasferite in #Spagna o altri paesi sicuri per ulteriori cure mediche e procedure legali".