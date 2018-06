Rotondi: Lega Italia o Margherita? Questo il dilemma per Fi

Roma, 12 giu. - "La discussione più lucida in Forza Italia sta avvenendo in Liguria tra Toti e Scajola: il governatore propone il partito unico con la Lega, oggi invece l`ex ministro disegna una prospettiva per Forza Italia nella forma di una nuova margherita alternativa al populismo. Bisogna dare atto ai due autorevoli amici di aver individuato i corni del dilemma meglio di tutti. Forse la riviera ispira più dei palazzi romani". Così Gianfranco Rotondi segretario di Rivoluzione Cristiana e vice presidente del gruppo Forza Italia alla Camera.