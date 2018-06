Aquarius, Verhofstadt: responsabilità collettiva dei governi Ue

Strasburgo, 12 giu. - Il capogruppo dei Liberaldemocratici al Parlamento europeo (Alde), l'ex premier belga Guy Verhofstadt, ha accusato oggi a Strasburgo "tutti gli Stati membri" con la responsabilità collettiva del Consiglio europeo, per il fatto di nascondersi "dietro un sistema di asilo antieuropeo e fallito", per la crisi dei migranti nel Mediterraneo e la vicenda della nave "Aquarius".

"Non punterò il dito contro alcun paese singolo: non contro l'Italia, né contro Malta e di certo non alla Spagna. E' troppo facile - ha detto Verhifstadt intervenendo nella plenaria dell'Europarlamento - dare la colpa a Joseph Muscat (il premier maltese, ndr), o a Matteo Salvini, anche se disprezzo le sue idee. E' troppo facile dare lezioni di moralità dal Nord al Sud, mentre i paesi del nord si nascondono dietro un sistema di asilo antieuropeo e fallito. Punto il dito a tutti gli Stati membri, riuniti nel cosiddetto Consiglio europeo. La tragedia nel Mediterraneo è colpa loro, è loro responsabilità collettiva", ha concluso il capogruppo liberaldemcratico.