Sos Mediterraneo: Aquarius continuerà operazioni salvataggio

Roma, 12 giu. - L'Aquarius conta di proseguire le proprie operazioni di salvataggio in mare in nome del "diritto marittimo internazionale" e del dovere di "assistenza alle persone in pericolo" anche dopo che i 629 migranti a bordo della nave saranno sbarcati in Spagna: lo ha dichiarato la direttrice dell'ong Sos Mediterraneo, Spphie Beau.

Grazie alla Spagna si è trovata "una soluzione 'puntuale", ma "i salvataggi continueranno e occorre assolutamente che gli Stati europei discutano fra di loro per trovare delle soluzioni accettabili" per farsi carico dei rifugiati una volta a terra", ha concluso Beau.