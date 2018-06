Salvini: vicino ad agente che ha fatto suo dovere salvando collega

Roma, 12 giu. - "Non solo da ministro, ma da cittadino italiano e da papà sarò vicino in ogni modo possibile a questo poliziotto che ha fatto solo il suo dovere salvando la vita a un collega". Lo scrive su Twitter, il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, allegando un link alla notizia dell'iscrizione da parte della Procura di Genova nel registro degli indagati, per eccesso colposo di legittima difesa, l'agente di Polizia che ieri, durante un intervento in un appartamento a Genova, ha ucciso, con un colpo di pistola, un giovane di origini ecuadoriane che aveva accoltellato un altro poliziotto.