Roma, 12 giu. - "Pieno apprezzamento per la presa di posizione del Ministro Di Maio a sostegno dell'obiettivo del 35% di Fonti energia rinnovabili ed efficienza energetica al 2030 approvato dal Parlamento europeo. È il primo passo per una politica energetico-climatica in linea con gli obiettivi a lungo termine, approvati con l'accordo di Parigi". Lo dichiara GB Zorzoli, presidente del Coordinamento Free, Fonti rinnovabili ed efficienza energetica che raggruppa oltre 20 associazioni del settore.