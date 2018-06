Ravetto: silenzio Di Battista su Aquarius tradisce imbarazzo M5S

Roma, 12 giu. - "Secondo me una parte dell'elettorato dei 5 stelle è profondamente in imbarazzo nel portare avanti l'agenda sull'immigrazione, che io peraltro condivido essendo nel programma del centrodestra. Prova ne è anche il silenzio di colui che io chiamo 'l'eroe dei due mondi' Di Battista, il quale si esprime quotidianamente e su qualsiasi cosa su Instagram ma non ha proferito parola sulla vicenda Aquarius: sono in trepidante attesa di ascoltare lui e la fidanzata nell'orizzonte lontano' in merito alla questione". Lo ha detto Laura Ravetto, deputata di Forza Italia, ad Agorà di Rai3.