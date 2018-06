Aquarius, Fico: ruolo Ong? Non fare di tutta l'erba un fascio

Napoli, 12 giu. - "Fino a prova contraria le Ong sono organizzazioni che fanno e danno solidarietà. Non è che se c'è qualcosa di strano in una ong questo vuol dire che c'è in tutte. Sarebbe come dire che, se un politico è corrotto, tutti i politici lo sono". Il presidente della Camera, Roberto Fico, invita a prestare attenzione ai fatti di cronaca che hanno coinvolto o potrebbero coinvolgere le organizzazioni non governative impegnate nel Mediterraneo, a ragionare senza alcun pregiudizio.

Ai cronisti che gli chiedono di dar conto delle differenti posizioni espresse da lui e dal ministro Toninelli, sul ruolo svolto dalle Ong, Fico insiste: "Fanno un grande lavoro. Diverso è che ci sia qualche caso particolare, ed è tutto da vedere perché ancora non vedo alcuna condanna specifica. Non bisogna fare di tutt'erba un fascio". E sottolinea: "Non è una contrapposizione a Toninelli".