Migranti, Gelmini: toni Salvini non sono nostri ma ha posto problema

Roma, 12 giu. - "Siamo contrari al partito unico, Forza Italia sta incontrando un momento di difficoltà al nord ma al centro e al sud ha due o tre volte i voti della Lega. Quindi alleati della lega ma non dobbiamo omologarci a Salvini. Sull'immigrazione per esempio non abbiamo lo stesso linguaggio. I toni di Salvini non sono i nostri, ma va dato atto a Salvini che per la prima volta ha posto il problema dell'immigrazione su cui, fino ad oggi, l'Europa ha lasciato sola l'Italia. Ieri a perdere è stata l'Europa". Così Mariastella Gelmini, capogruppo di FI alla Camera, poco fa ai microfoni di Giorgio Zanchini a Radio anch'io (Rai Radio1).