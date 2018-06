Migranti, Fico: evitare polarizzazioni tra "buoni" e "cattivi"

Napoli, 12 giu. - Sulla questione migranti evitare polarizzazioni tra "buoni" e "cattivi", impegnandosi a lavorare rispettando la complessità del momento, rispettando l'opinione di tutti e, soprattutto, trovare soluzioni concrete ai problemi. Questa, in sintesi, la posizione del presidente della Camera, Roberto Fico, oggi a Napoli. Parlando con i cronisti prima di prender parte a un convegno presso la Federico II, a chi chiedeva se fosse giusto il messaggio lanciato ieri dal governo "chiudiamo i porti", il presidente della Camera ricorda di essere stato, proprio ieri, a San Ferdinando, dove "ho espresso vicinanza a un problema che è quello dei braccianti".

L'invito è quello di "ragionare e non andare allo scontro o fare polarizzazioni tra buoni e cattivi". Per Fico, dunque, bisogna agire con cautela, considerando "la complessità del momento". Il che non vuol dire pensare in termini di "tutto subito sì e tutto subito no" ma "mettersi intorno a un tavolo e ragionare su quello che vogliamo fare, per i braccianti e per le migrazioni". Quanto alla posizione assunta dal sindaco di Napoli de Magistris (che ieri, insieme con i primi cittadini di Palermo e Messina, si era dichiarato disponibile ad accogliere la nave Aquarius) osserva: "Credo che de Magistris, come altri sindaci, ha la libertà politica di poter esprimere qualsiasi opinione. Non ci trovo niente di scandaloso".

L'obiettivo, dunque, deve essere quello di "trovare una soluzione ai problemi perché comunque arriveranno altri flussi migratori". E a chi gli chiede se Salvini abbia fatto la scelta giusta, Fico risponde: "Si dovrà andare a parlare ai tavoli europei del regolamento di Dublino".