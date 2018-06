Aquarius, Msf: sbarco immediato 629 persone nel porto più vicino -2

Roma, 12 giu. - "Non è possibile rimandare ancora lo sbarco" ha detto Dan Beversluis, medico di MSF a bordo della Aquarius. "La priorità deve essere di sbarcare immediatamente tutte le 629 persone - tra cui 123 minori non accompagnati, 11 bambini e 6 donne incinte - nel porto sicuro più vicino. La situazione medica a bordo è stabile per ora ma le persone sono esauste e sotto pressione".

Quando le persone soccorse in mare "saranno state sbarcate in un porto sicuro, i governi e le istituzioni europee dovranno individuare le migliori soluzioni condivise per supportare i paesi in prima linea come l`Italia che devono gestire gli arrivi di rifugiati, richiedenti asilo e migranti sulle proprie coste".

"Negare lo sbarco a persone disperate soccorse in mare non può essere considerata una vittoria: è la risposta sbagliata alla mancanza di responsabilità e condivisione degli oneri tra gli Stati membri dell'Unione Europea" dichiara Aloys Vimard, coordinatore di MSF a bordo dell'Aquarius. "Tutti i governi e le istituzioni europei devono entrare in azione e sostenere i paesi che sono in prima linea a gestire gli arrivi dal mare, come l'Italia, per garantire soluzioni condivise e porre fine all`inaccettabile silenzio e inazione degli Stati europei".