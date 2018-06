Migranti, Martina: da amici Salvini no a gestione coordinata

Roma, 12 giu. - "Fino a qui in Europa hanno prevalso posizioni estremiste come quella di Salvini che hanno sempre trovato convenienza a non costruire politiche coordinate di questi fenomeni. Non è un caso che sia stato un governo socialista a farsi carico del caso Aquarius, mentre i governi amici di Salvini si sono sempre rifiutati. Io non voglio vivere in un paese dove il vice presidente del consiglio la domenica di un turno elettorale fa un post dove dice `porti chiusi`".Lo dichiara il segretario reggente del Partito democratico Maurizio Martina ospite a Radio anch`io su Radio Rai.