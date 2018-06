Migranti, Martina: da Salvini gestione sconsiderata,inaccettabile

Roma, 12 giu. - "Il Governo parla di svolta? Non credo. La vicenda della nave Aquarius è stata utilizzata in maniera propagandista da Salvini. Il giorno del voto il vicepremier ha postato una sua foto con #chiudiamoiporti. Per me non è accettabile. Siamo di fronte ad una gestione obiettivamente sconsiderata, altro che sicura e lineare. Questo non toglie che è aperto da tempo in Europa un confronto su come far fare un salto di qualità nella gestione di fenomeni complessi come questi. E i nemici di questo miglioramento sono gli amici di Salvini. Scambiare il caso specifico dell`Aquarius con salto di qualità dell`Europa è un errore". Lo dichiara il segretario reggente del Partito democratico Maurizio Martina ospite a Radio anch`io su Radio Rai.