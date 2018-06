Migranti, anche Fico chiede di rivedere le regole europee

ROMA - «L'Italia è stata ed è un Paese accogliente per tradizione, ma è chiaro che ci deve essere solidarietà. Servono soluzioni collettive. L'intervento della Spagna è un primo segnale di quella condivisione di cui si sente il bisogno in Europa. Il nostro Paese è un confine che va gestito insieme al resto dell'Unione». Lo afferma in una intervista a Repubblica il presidente della Camera, Roberto Fico.

SERVONO QUOTE EUROPEE - «La linea resta sempre quella della cooperazione, dell'accoglienza, del dialogo - precisa Fico -. Bisogna dare a queste persone delle opportunità. Ma bisogna farlo a tutti i livelli e io credo molto nella revisione del regolamento di Dublino, nella suddivisione nei diversi Paesi per quote proporzionate». E dunque «chi non accetta il meccanismo delle quote va sanzionato. Il principio di solidarietà cui l'Italia si appella deve essere rispettato da tutti».

CAPITOLO ONG - Infine Fico interviene sulle Ong premettendo che «dove si annidano finanziamenti spesso c'è un business, ed è quello che abbiamo denunciato, ma bisogna sempre distinguere».

«Ci sono ong che fanno un lavoro straordinario e devono continuare a farlo. Anche nel Mediterraneo. Sperando che non ce ne sia più bisogno - conclude - che grazie ad aiuti, accordi bilaterali, a un nuovo pensiero sull'immigrazione, le cose cambino per sempre».