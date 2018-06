Migranti, El Mundo: Sanchez vigili su politica "fascista" di Salvini -4

Roma, 12 giu. - Lara Contreras, coordinatrice delle relazioni istituzionali di Oxfam Intermón, da parte sua ha definito "positiva" la "reazione immediata", "perché la prima cosa è soddisfare i bisogni fondamentali di queste persone". Ma "Pedro Sánchez non può rimanere lì, deve chiamare Bruxelles e coinvolgere l'Italia e Malta per dire loro che è un problema di tutti e che dobbiamo assicurare che la responsabilità sia condivisa". Anche la professoressa di Diritto penale ed esperta di migrazione, Margarita Martínez Escamilla, ha applaudito la "risposta immediata" della Spagna. "Abbiamo il dovere morale e legale di aiutare queste persone. Non farlo sarebbe un'ignominia", "indipendentemente dal fatto che il problema sia complesso e riguardi tutta l'Europa", ha commentato.