Migranti, El Mundo: Sanchez vigili su politica "fascista" di Salvini -3

Roma, 12 giu. - Amnesty International ha parlato di una misura "coraggiosa e adattata al diritto internazionale" da parte del governo spagnolo, ma ha poi rivolto la sua attenzione verso l'Ue. Esteban Beltrán, presidente di Amnesty in Spagna, ha commentato: "Quello che è successo con la nave mostra le carenze strutturali del sistema di asilo in Europa, il che significa che non esiste una distribuzione equa e giusta dei migranti nel continente europeo. Questo sistema non è in grado di offrire protezione alle persone che arrivano ai loro confini e di riunificare le famiglie".

A questo proposito Amnesty International sottolinea il dovere della Spagna e del suo presidente, Pedro Sanchez: "Alla fine di giugno, il governo spagnolo avrà l'opportunità di difendere questa riforma del sistema di asilo alla riunione del Consiglio europeo dei capi di Stato e di governo".(Segue)