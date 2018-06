Migranti, El Mundo: Sanchez vigili su politica "fascista" di Salvini -2

Roma, 12 giu. - Per la funzionaria di Unicef, Cristina Junquera, "ora, ciò che l'Ue deve fare è rispettare gli impegni presi, perché molti non vengono adempiuti e tutti i paesi stanno chiudendo gli occhi. Tutto questo non finirà qui, perché altre persone continueranno ad arrivare". E Ramón Cosio, portavoce del Sindacato unito di Polizia (Sup), ha chiesto ha commentato: "Capisco che queste persone debbano essere assistite, ma l'Ue deve assumersi il costo delle risorse economiche e materiali. È un problema dell'Ue, non della Spagna".

Fonti del personale spagnolo impegnato nella lotta contro l'immigrazione irregolare hanno giudicato la decisione della Spagna "adeguata e valida" da un punto di vista legale. "Se i paesi che hanno l'obbligo primario di prendere in carico non gradiscono queste persone, tecnicamente si può fare. Tutto è questione di volontà politica", hanno precisato. Le fonti consultate hanno sottolineato anche che "coloro che hanno consigliato il primo ministro hanno soppesato i pro e i contro e hanno visto che politicamente avrebbe dato più benefici". (Segue)