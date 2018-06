Migranti, El Mundo: Sanchez vigili su politica "fascista" di Salvini

Roma, 12 giu. - Gli esperti in materia di politiche migratorie, diritto internazionale e aiuti umanitari hanno accolto con soddisfazione il "dovere morale e legale" del governo spagnolo di fornire assistenza in un porto sicuro ai migranti salvati dalla nave Aquarius nel Mediterraneo. Ma, allo stesso tempo, hanno chiesto al primo ministro di Madrid, Pedro Sánchez, di lottare per un cambiamento delle politiche sulle frontiere dell'Unione europea, di censurare il "povero" sistema di asilo dei 27 Paesi membri e di stare in guardia contro l'atteggiamento "fascista" del ministro dell'Interno italiano Matteo Salvini, che ha opposto il suo rifiuto allo sbarco dei 629 migranti salvati in mare.

El Mundo pubblica oggi un lungo articolo con i pareri di esperti e responsabili di organizzazioni non governative, a commento delle scelte compiute dal neo premier socialista Sanchez, ma anche delle decisioni assunte dall'Italia e dal suo nuovo titolare del Viminale. Tra questi, anche quello di Martínez Escamilla, autore di numerosi rapporti legali critici sulle politiche di frontiera restrittive, che ha sottolineato al quotidiano spagnolo il pericolo di discorsi e prese di posizione come quelli di Salvini. "Le parole del ministro italiano ricordano troppo i totalitarismi che hanno gettato l'Europa nell'abisso della barbarie. Occorre lanciare un messaggio chiaro contro queste nuvole scure del fascismo", ha spiegato. (Segue)