Anzaldi: «Sbarchi crollati dell'83% grazie a Minniti e Gentiloni»

ROMA - «Motovedette della Guardia costiera italiana costrette a portare a Valencia i migranti della Aquarius, dopo che erano stati proprio i mezzi delle nostre Capitanerie ad affidare quei profughi alla Aquarius: siamo al teatro dell'assurdo, pagato coi soldi degli italiani. Quanto costa questa pagliacciata elettorale targata Salvini e Toninelli? Quanto saranno costretti a pagare i contribuenti italiani per permettere al leader della Lega di mantenere il suo insensato punto e continuare a fare campagna elettorale in vista dei ballottaggi? Il ministro Toninelli venga in Parlamento e renda pubblici nel dettaglio i costi che gli italiani saranno costretti a sostenere per ripagare il tweet di Salvini». Lo scrive su facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.

GRAZIE MINNITI - «Sembra evidente, infatti, che il governo - prosegue Anzaldi - stia facendo di tutto pur di evitare a Salvini di dover smentire il suo tweet sui porti chiusi (solo per questa nave): una situazione che lascia allibiti. Come fa il premier Conte ad accettare un'insensatezza del genere, che peraltro viola palesemente leggi del mare e trattati internazionali e viene giocata sulla pelle delle persone? A che serve tutta questa sceneggiata per 629 migranti, nelle stesse ore in cui a Catania ne arrivano altri 900 su una nave italiana? Non si era mai visto un ministro dell'Interno che per evitare di fare marcia indietro sulla sua sparata elettorale mette a rischio l'incolumità di uomini e mezzi dello Stato: arrivare a Valencia, infatti, significa costringere i mezzi della nostra Guardia Costiera a diversi giorni di navigazione, secondo quanto riferisce la stampa, con condizioni meteo in peggioramento. Come dimostrano i numeri ufficiali del Viminale, gli sbarchi sono già crollati dell'83% grazie alle misure messe in campo dal governo Gentiloni e dal ministro Minniti. Ora vedremo se questo governo saprà mantenere questi risultati o penserà di cavarsela solo con la propaganda».