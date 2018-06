Aquarius, Toninelli: condivisione totale nel governo sulla vicenda

Roma, 12 giu. - C'è stata "condivisione totale" nel governo M5S-Lega sulla gestione della vicenda Aquarius. Lo ha affermato il ministro dei Trasporti e esponente dei 5 Stelle, Danilo Toninelli, durante la trasmissione Circo Massimo su Radio Capital. "Aver rimesso al centro del dibattito europeo la migrazione è un piccolo primo successo - ha rivendicato - se non avessimo messo questa piccola pietra l'Italia sarebbe tornata a farsi carico" da sola dei problemi di tutta l'Unione europea.

"In questo caso condivisione totale all'interno del governo al vertice di ieri sera. Noi vogliamo risolvere i problemi degli italiani che non ce la fanno più. Voglio che gli altri paesi aprano i porti e se non hanno porti che aprano i confini, le porte, non è possibile - ha concluso Toninelli - che l'Italia debba risolvere un problema che è di tutti".